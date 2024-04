Addio alle materie “da uomini“. Un aiuto nel nome di Giulia alle ragazze che studiano da scienziate e ingegnere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Le studentesse che amano leStem (cioè di area scientifica, in particolare di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) potranno accedere ad uneconomico dal prossimo anno accademico per sostenere il proprio percorso di studi, indella parità di genere. Il bando “Sis-Stem“, realizzato insieme dai Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta, mette infatti a disposizione 29 borse di studio, dal valore di 500 euro l’una, per donne iscritte a percorsi universitari Stem al primo anno di triennale o magistrale, residenti nei tre Comuni: 20 destinate a Monza, 7 a Brugherio e 2 a Villasanta. Ciò nell’ottica di combattere lo stereotipo per il quale certe facoltà, come i mestieri che ne derivano, siano più maschili che femminili, e invogliare lea perseguire le proprie aspirazioni a prescindere ...