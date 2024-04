Addio a Primo Genovesi | Confapi fa un comunicato in omaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Pisa 16 aprile 2024- “La Giunta di presidenza, il Consiglio Direttivo e tutta l’associazione si stringono attorno alla famiglia di.” Inizia così il ricordo diPisa e del Tirreno per il geometra e imprenditore, morto ieri all’età di 88 anni a Cascina. “, imprenditore di successo, ha militato a lungo nell’Associazione, all’epoca denominata Api Pisa: è stato uno degli storici fondatori, contribuendone allo sviluppo e alla coesione.ha fatto molta strada da quel momento e il mondo imprenditoriale è cambiato molto, ma il lavoro diall’interno della confederazione rimane un esempio da seguire per chiunque voglia far parte di un’associazione”. E’ questo il ricordo, più personale ...