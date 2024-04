Addio a Portanova avvocato e politico

(Di martedì 16 aprile 2024) La sua firma ogni settimana si trovava in fondo al bollettino della Figc di Prato con le decisioni della giustizia sportiva su quanto era accaduto nel weekend sui campi da calcio della provincia. Ma il suo studio di via Pisano (una traversa di via Ferrucci) era anche un crocevia di processi di rilievo, di pareri legali e di riunioni politiche. Gli avvocati pratesi piangono la scomparsa di Raimondo, 82 anni, una istituzione del Foro di Prato col suo mezzo secolo d’iscrizione all’ordine cittadino. Il decesso è avvenuto ieri mattina. Lascia due figli e un vuoto in tutti coloro che nello studio professionale di via Pisano l’avevano visto esercitare fino alla scorsa settimana. A ricordarlo con affetto sono la socia Maria Pia de Pompeis e i colleghi Edoardo Andrea Conti e Tommaso Cocci. Parte importante della sua vita è stata anche la politica: ha mosso sin dagli ...

