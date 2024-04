Addio a Marco Genovesi | scomparso a 61 anni il noto artigiano del marmo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Seravezza (Lucca), 16 aprile 2024 – Il terribile verdetto medico è arrivato il 23 dicembre. Ed in pochissimi mesi quel male diagnosticato ha strappato alla vita – ad appena 61e papà dell’ex assessore e oggi capogruppo di Creare Futuro, Giacomo. Nato a Pietrasanta il 22 luglio del 1962,ha avuto una vita socialmente attiva, divisa tra famiglia, lavoro e il forte attaccamento alla contrada del Ranocchio. Ha sempre svolto l’attività in proprio didel, fino a quando la crisi l’ha convinto a chiudere il laboratorio di Pozzi per continuare comunque in via autonoma, ricostruendosi con grande energia, tanto da diventare una delle figure più richieste nel settore. Fina da ragazzino ha militato ...