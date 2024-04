Ad Agropoli il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon la seduta delProvinciale pere laPubblica tenutosi stamane, presso la Sala Consiliare del Comune di, prosegue il programma di incontri sul territorio della Provincia di Salerno dedicato al confronto con i Sindaci per intercettare i bisogni e le istanze che provengono dalle diverse comunità. Oltre al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito – accompagnato dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e dai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, e della Guardia di Finanza, Oriol De Luca – erano presenti anche il Sindaco del Comune die quelli dei Comuni dell’Unione “Paestum Alto Cilento”, tra cui Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, Omignano, Rutino, Salento, Torchiara e il Comune di ...

