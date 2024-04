Acerbi | scorie post-Napoli? In calo | occhio al prossimo cliente

(Di martedì 16 aprile 2024) Francesconon ha giocato le sue migliori partite nelle ultime settimane da quando è arrivato all’Inter. Sono evidenti leperciò al– Francesconon è il solo a vivere un periodo particolare, diciamo piuttosto negativo. Il calciatore dell’Inter non ha fatto benissimo nelle precedenti gare, soffrendo anche clienti non proprio del suo stesso livello come Gianluca Lapadula nel pareggio con il Cagliari. Mai ci aveva abituati a cali di questo tipo: negli ultimi due anni è stato semplicemente perfetto con Simone Inzaghi. Anche il leone nerazzurro è umano e può sbagliare, non sempre riesce a gestire giocatori paragonati ad alieni come Erling Braut Haaland. EPISODIO – Ciò che è ...

