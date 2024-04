Accusa una donna sui social di maltrattare il cane e lei la denuncia | a processo per diffamazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Prima udienza per l'autrice di un post Facebook in cuiva un presunto maltrattamento di un animale: la proprietaria dell'hata per

L'ex calciatore turco ha giocato per due anni e mezzo con il Barcellona, lì ha vissuto una lussuosa villa , che secondo il proprietario non avrebbe trattato con i guanti. Arda Turan avrebbe causato ... (fanpage)

Occupa abusivamente una casa popolare, otto mesi di reclusione a 32enne - Otto mesi di reclusione per aver occupato abusivamente l’alloggio popolare che era stato assegnato ad una signora da poco deceduta ...grandangoloagrigento

Caso Filippo Mosca, Luca Cammalleri detenuto in Romania, il fratello Pietro: “Vivo in attesa del 19 aprile. Le Istituzioni Una delusione” - Mancano pochi giorni al 19 aprile, quando arriverà la sentenza definitiva per Filippo Mosca e Luca Cammalleri, detenuti in Romania ...tag24

Processo ultrà Genoa: chieste condanne per oltre 33 anni - I pubblici ministeri Francesca Rombolà e Giancarlo Vona hanno chiesto oltre 33 anni di carcere e una assoluzione per i tifosi del Genoa Accusati di presunte estorsioni alla società in cambio del tifo ...ansa