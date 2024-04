Accordo per acquisire il marchio Visionnaire

(Di martedì 16 aprile 2024) Forel, società guidata da Marco Bizzarri (in foto) e Mario Gardini in qualità di advisory company di Faro Alternative Investments Sicav, ha siglato unper conto del fondo Faro per l’acquisizione di una quota di maggioranza in, ilitaliano di interior design di meta-lusso.

Kenan Yildiz e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del talento turco fino al 2028, come riferisce Fabrizio Romano ... (calciomercato)

Kenan Yildiz e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del talento turco fino al 2028, come riferisce Fabrizio Romano ... (calciomercato)

Con una storia su Instagram Felipe Anderson ha annuncia di non aver trovato l' accordo per il rinnovo di contratto con la Lazio e pertanto al termine della stagione lascerà il club biancoceleste a ... (fanpage)

Sociale, firmato l’Accordo sindacale. Innalzata la soglia per lo sconto Tari - Confermati tutti i servizi avviati come lo sportello antiviolenza, i contributi per l’affitto e l’Infopoint digitale ...lanazione

Piaggio, il ministero dice sì al piano. Investimenti per 112 milioni di euro. Nascerà una linea di motori elettrici - Accordo per aumentare la produzione in città. Intanto il centro stile lancia un modello per i 140 anni dell’azienda ...lanazione

Cierrebi, Accordo vicino: il circolo per 43 anni in affitto alla catena spagnola del fitness - Il Bologna, proprietario della struttura chiusa dal 2019, e la “Go Fit Life Science And Technology S.A” nel settembre del 2022 firmarono un ...bologna.repubblica