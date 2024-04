Accoltellato in pieno giorno in via Cesare Rosaroll | due arresti per tentato omicidio

(Di martedì 16 aprile 2024) Due uomini di 24 e 42 anni sono stati arrestati dalla Polizia per ildi un 54enne, avvenuto in via; lo avrebberoin strada davanti a testimoni.

Un uomo è stato ricoverato nell' ospedale dei Pellegrini per ferite da taglio alle gambe e alla pancia; sarebbe stato ferito in via Cesare Rosaroll.Continua a leggere (fanpage)

Attacco in chiesa a Sydney: un atto di terrore - Un attacco con coltello in una chiesa di Sydney, Australia, ha lasciato quattro persone ferite. La polizia ha definito l'incidente un 'atto terroristico' e ha arrestato un ragazzo di 16 anni. Tra le v ...informazione

Il vescovo No Vax Accoltellato sull'altare. A Sydney fermato l'aggressore: ha 15 anni - Feriti 4 fedeli che lo hanno bloccato. Scontri fuori dalla chiesa: rischio linciaggio La prima coltellata ha raggiunto padre Emmanuel in pieno volto. Poi, tra l'incredulità dei fedeli, l'aggressore, u ...ilgiornale