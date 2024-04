Accoltella il vescovo in diretta sui social. Arrestato un 15enne

(Di martedì 16 aprile 2024) Altromento a Sydney. Stavolta in una chiesa ortodossa, la Christ The Good Shepherd, a 40 chilometri dal centro commerciale dove sabato un uomo ha ucciso con una grossa lama sei persone, prima di essere freddato da un’agente. Un’aggressione che stavolta ha scatenato violenti scontri, a sfondo religioso, andati avanti per ore tra la comunità di cristiani locali e la polizia. L’attentatore, un, ha ferito nella messa insui4 persone, a partire da Mar Mari Emmanuel,ultra conservatore, leader del movimento Christian Lives Matter, celebre per le campagne anti Lgbt.

