Accesso abusivo al sistema informatico | arrestati 3 funzionari delle Entrate

(Di martedì 16 aprile 2024) Le cifre richieste dai pubblici ufficiali variavano a seconda dell’importo dell’avviso o della cartella ed in base alla complessità della pratica e spaziavano dai 100 euro alle migliaia di euro

Coinvolti anche due professionisti e un dipendente dell’ Agenzia in pensione per i quali è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Arresti domiciliari nei confronti di tre ... (sbircialanotizia)

