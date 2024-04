Accadde oggi | 16 aprile | Mourad Meghni ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

16 aprile 1984 è nato. Contribuì alla Coppa Italia biancoceleste del 2009 (primo titolo dell'era Lotito) con un gol in tre presenze. In Italia giocò anche nel Bologna. In quelle stagioni in Francia vi era un grande Bordeaux e compie settant'anni Leonard Specht che con 'Les Girondins' vinse tre campionati e due coppe nazionali. Uno 'scudetto' lo festeggiò inoltre con lo Strasburgo.