Abdon Pamich | la lunga marcia da Fiume a Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo una delle dieci Roma-Castelgandolfo concluse in carriera a braccia alzate – sarà stata quella del 1964, o giù di lì –ebbe l’onore di sentir annunciare la propria vittoria da uno speaker eccezionale: il Santo Padre. “Sapete chi ha vinto la gara di?”, chiese quella domenica papa Paolo VI ai fedeli, inaugurando il tradizionale Angelus do mezzogiorno. “Ha vinto!”. Ladiè iniziata da molto lontano. Addirittura da un altro Paese che però, prima della guerra, si chiamava ancora Italia. La città diera l’ombelico d’Europa, e in quegli anni dunque del mondo intero: cosmopolìta, amata e abitata dagli ungheresi, dai cecoslovacchi, dai tedeschi, dagli austraci e naturalmente anche dagli italiani, che ...