A1 Temporaneamente chiuso tratto compreso tra Ferentino e Anagni verso Roma

(Di martedì 16 aprile 2024) Poco prima delle ore 16.30, sulla A1 Milano-Napoli, è statoiltraed, a causa di un incidente che ha visto coinvolta un’autovettura e un mezzo pesante all’altezza del km 617. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia. Al momento, all’interno del, il traffico è bloccato si registrano 4 km di coda in direzionee 3 km di coda in direzione Napoli. Gli utenti diretti, dopo l’uscita obbligatoria a ...

