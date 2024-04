Un uomo di 23 anni e una donna di 33, entrambi di nazionalità rumena, sono morti in un Incidente avvenuto all’interno della galleria i Pianacci nel territorio di Montesilvano , in provincia di ... (fanpage)

Due morti in un tragico Incidente stradale sulla circonvallazione di Montesilvano, all'interno della galleria I Pianacci, in Abruzzo . Le vittime sono un uomo di 23 anni e una ragazza 33enne.... (ilmessaggero)

A guidare la macchina la mamma della vittima Una ragazza di 21 anni è morta nell' auto guidata dalla mamma e che, intorno alle 15.30, ha tampona to il mezzo pesante che la precedeva. Nell'impatto, ... (sbircialanotizia)

A1, auto tampona tir e si ribalta: morta ragazza di 21 anni - (Adnkronos) - Una ragazza di 21 anni è morta nell'auto guidata dalla mamma e che, intorno alle 15.30, ha tamponato il mezzo pesante che la precedeva. Nell'impatto, avvenuto nell'autostrada del Sole ne ...reggiotv

Incidente sull'A1, morta una ragazza romana di 21 anni: l'auto guidata dalla mamma ha tamponato un tir - Incidente sull'A1. Il tratto di autostrada del Sole tra i caselli di Ferentino ed Anagni è stato chiuso poco prima delle ore 17 a causa di un incidente stradale accaduto a ridosso ...leggo

Camion tampona una roulotte ferma in corsia d’emergenza: gravissimo 22enne padre di famiglia - MANTOVA Fermo in corsia d'emergenza, era sceso dalla sua auto e si trovava tra questa e la roulotte tra e la sua auto quando un autocarro ha tamponato ...vocedimantova