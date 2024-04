A Villa Bardini arriva la nuova navetta elettrica gratuita per la visita del giardino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - Ail nuovo servizio gratuito diper ladel meravigliosoincastonato fra le antiche mura di Firenze. La pendenza dell’aspra collina lungo la quale si estendono i quattro ettari di bosco, orto e frutteto non sarà più dunque un problema. Un’iniziativa di Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentalie Peyron in collaborazione con Opera Laboratori Fiorentini. ''Abbiamo avviato in via sperimentale - dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca e della Fondazione Parchi Monumentalie Peyron Jacopo Speranza - assieme ad Opera Laboratori Fiorentini questo servizio che si svolge all’ interno del parco per favorire la ...