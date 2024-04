A Rossi gufa | «Il mio Milan probabilmente consegnerà lo scudetto all’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Antonio, ex storico campione della canoa italiana, ha parlato del, di cui è tifoso.in vista della partita contro l'Inter. PREOCCUPAZIONE ? Antonio, ex leggenda della canoa italiana e grande tifoso del, così a Radio Radio: «Abbiamo queste due partite molto complicate: la prima giovedì contro la Roma in Europa League e poi soprattutto quella contro l'Inter, dovegli consegneremo lo. Il popolo rossonero è diviso su Pioli: c'è chi lo ama e chi invece lo critica».