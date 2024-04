A Napoli si gira il nuovo spot della Fiat Panda | set sul Lungomare di via Caracciolo

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo la Nike anche lasceglieper unopubblicitario: in questo caso dedicato allae con riprese sul

Comicon Napoli : anteprima con il cast di “ FALLA GIRARE 2 Offline”, Tintoria podcast dal vivo, concerto della Nuova Orchestra Scarlatti. Ecco le Ultime novità in programma . A dieci giorni dall’inizio ... (2anews)

Dal 25 al 28 aprile si svolgerà il COMICON Napoli 2024 e tra gli appuntamenti ci saranno anche l'anteprima di Falla girare 2 Offline e quello dedicato a IF - Gli amici immaginari Al COMICON Napoli ... (movieplayer)

FOTO NM - Forza Napoli dal Farsha Beach Club a Sharm el Sheikh - SHARM EL SHEIKH - Anche a Sharm El Sheik, in Egitto, si tifa per il Napoli. Un ragazzo, infatti, gira per la città con la maglia azzurra di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco l'immagine giunta a "Napoli Maga ...napolimagazine

Saint Laurent torna a Cannes con tre nuovi film - La nuova casa di produzione della maison ha tre film in concorso al 77esismo festival cinematografico francese, tra cui 'Parthenope', ultima impresa di Paolo Sorrentino nonché unico titolo italiano in ...it.fashionnetwork

Gol e assist (a Ederson) per il centravanti azzurro, ma nel secondo tempo arriva la reazione della squadra di Baroni - Gol e assist (a Ederson) per il centravanti azzurro, ma nel secondo tempo arriva la reazione della squadra di Baroni ...gazzetta