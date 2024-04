A Marciano della Chiana quasi 500.000 euro per recuperare i beni sottratti alla criminalità

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 16 aprile 2024) La Regione Toscana ha annunciato un investimento significativo nella riqualificazione deiconfiscati alle mafie, con3 milioni didestinati a sette Comuni che hanno presentato richieste di finanziamento. Tra questi, il Comune di, in provincia di Arezzo, si è aggiudicato un finanziamento di 499.791per il recupero di 19 appartamenti e 22 box auto situati in due edifici plurifamiliari nell’abitato di Cesa, via Verdi. Questi fondi saranno utilizzati per scopi socialmente utili, tra cui l’edilizia residenziale pubblica, gli asili nido e alloggi destinati a donne vittime di violenza. Il presidenteToscana ha sottolineato l’importanza di restituirecomunità ciò che è stato sottratto, ...