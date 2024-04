A Firenze arriva il condominio per gli over 65 | in cosa consiste e il costo degli affitti

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 - Ail Senior Housing per gli anziani. È il Villaggio Novoli, inaugurato nelle scorse ore. Si tratta di 37 appartamenti per persone65 autosufficienti con spazi comuni e servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari. Il progetto è di Vivismart e l'edificio si trova in via Baracca 48. Gli appartamenti bilocale e trilocale del Villaggio Novoli, luminosi e climatizzati, sono dotati di angolo cottura attrezzato, TV, wifi e fibra ottica. L'offerta include un contratto di affitto 4+4 con un canone mensile che varia da 1265 a 1470 euro a seconda della tipologia di appartamento. L’offerta comprende l’affitto, inclusi gli oneri condominiali e i seguenti servizi base: servizio di coordinamento e gestione generale; servizio di coordinamento e assistenza alla persona; reperibilità ...

Firenze , 15 aprile 2024 - Il geriatra ? arriva a casa . Dal 20 aprile Nomos avvia nella provincia di Firenze il servizio di prenotazione del geriatra a Domicilio per l'assistenza specializzata per ... (lanazione)

Tunnel e del glicine e mostre di fotografia: a Villa Bardini arriva la nuova navetta elettrica gratuita per la visita del giardino - A Villa Bardini arriva il nuovo servizio gratuito di navetta elettrica per la visita del meraviglioso giardino incastonato fra le antiche mura di Firenze. La pendenza dell’aspra collina lungo la quale ...firenzetoday

