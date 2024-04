A Cassano d'Adda folla di turisti ai tour guidati. I lavori in centro città non fermano i visitatori

(Di martedì 16 aprile 2024)(Milano) – Turismo promosso ad'Adda: lain riva all'Adda mette in mostra i suoi tesori storici e paesaggistici con visite guidate organizzate in questi ultimi week end con grande successo di. Assessore alla Cultura e turismo Antonio Capece e ufficio cultura del Comune al lavoro con risultati soddisfacenti per mettere in evidenza il valoreco, nonostante il disagio del cantiere aperto inper idi rigenerazione della piazza centrale cittadina. Dopo il successo con presenze di ben oltre milleottenuto con le Giornate Fai di Primavera di fine marzo, domenica scorsa si è ripetuta la massiccia presenza dialla scoperta ...

Volley serie B, ventesimo successo per la Pizza Club Issa. Vittoria per l’Under 13 della Igor nel Campionato territoriale - Le ragazze di Adami piegano in quattro set anche il Vero Volley Monza e mantengono il primato in classifica e la quasi certezza matematica della partecipazione ai playoff. Nel giovanile ennesimo succe ...lavocedinovara

Donò 10mila libri alla biblioteca di Cassano d'Adda, il "grazie" arriva dopo 11 anni - Pietro Pilotto è stato medico, professore e appassionato lettore. Aveva anche scritto diversi volumi sulla sua città, Cassano d'Adda. Un riconoscimento tardivo I familiari hanno dovuto attendere "solo ...primalamartesana