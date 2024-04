A Bergamo 582 medici di base | i sindacati | “Ne mancano 200 | carenze più gravi rispetto ai dati ufficiali”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024). La carenza, sostengono i, è maggiore di quello che idescrivono. Che idisiano pochi, non è un mistero. E il personale medico che c’è opera per una platea di assistiti molto al di sopra del rapporto ottimale indicato dalle norme. “So per certo che ci sono colleghi, non pochi, che hanno fino a 2.000 assistiti” racconta al telefono dal suo ambulatorio Paola Nardis, medico die coordinatrice deidina generale per la Fp-Cgil di. Per 45 anni il cosiddetto rapporto ottimale è sempre stato considerato pari a 1 medico ogni 1.000 residenti sopra i 14 anni. Nel 2023, con l’ultimo Accordo Collettivo Nazionale della Conferenza Stato Regioni, quel rapporto è ...