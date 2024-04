16 aprile 1961 | l’inizio della rivalità tra Juventus ed Inter VIDEO

Firenze, 2 aprile 2024 - Il ''Gronchi rosa'' è il francobollo italiano più famoso anche tra i non collezionisti , emesso con un disegno sbagliato, ritirato dalla vendita e ''sostituito'' a tambur ... (lanazione)

16 aprile 1961, il derby d’Italia rimasto nella storia: cosa successe - Sessantatré anni trascorsi dall'incredibile derby Scudetto fra Juventus e Inter, fra avvenimenti dentro e fuori dal campo ...interlive

Salone del Mobile di Milano, 5 eventi culturali da non perdere - Tra installazioni artistiche e incontri, abbiamo selezionato 5 eventi culturali da non perdere in occasione della 62° edizione del Salone del Mobile di Milano.libreriamo

Mauro della Porta Raffo: «Smaschero gli errori di tutti. Ho una memoria prodigiosa che sfruttavo nelle bische» - Il Gran Pignolo compie 80 anni:«Escludendo chimica, matematica e medicina, delle quali peraltro conosco la storia, so veramente tutto. Sono il massimo esperto di Usa, ma non so l'inglese» ...corriere