007 per l’Italia | nuove opportunità di lavoro nell’intelligence

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica è alla ricerca di talenti qualificati per rendere più forti le capacità di difesa e sicurezza nazionale del nostro paese. Le figure professionali oggetto della specifica ricerca dell'intelligence italiana dovranno dimostrare di avere competenze in settori tecnologici avanzati e nell'analisi strategica. Intelligenza artificiale e cybersecurity naturalmente gli ambiti più ricercati nelle figure chiave e ruoli di machine learning engineer e data scientist, esperti in penetration testing e malware analysis. Inoltre vi sonoper specialisti in fotointerpretazione satellitare e scienze comportamentali, ambiti ritenuti cruciali per le operazioni di intelligence e profiling. La selezione prevede un accurato screening curricurale e test di competenze specifiche, oltre alla valutazione ...