Vip Master 2024 | il grido di Valeria Marini | “A Milano Marittima…”

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si scalda la macchina organizzativa del Vip, in programma nel mese di luglio aMarittima. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, qui nel nostro blog. Il grande tennis torna nel cuore della Romagna per due serate davvero intense e appassionanti. Venerdì 19 luglio e sabato 20 lugliole date da mettere in calendario, con partenza prevista per entrambe le serate alle ore 20. Ci sarà, salvo imprevisti last-minute, anche: in queste ore il suo annuncio direttamente dai Bagni Paparazzi Beach 242 di Patrick Baldassari. VIP: CI SARA’ ANCHEL’edizione numero 33 del VipTennisMarittima ospiterà, come da ...