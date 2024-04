Ventisettesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 aprile 2024) La capolista Brescia si aggiudica lo scontro diretto dellacontro Venezia per 90-84 e mantiene due punti di vantaggio su Bologna e Milano, vincenti rispettivamente contro Cremona (93-85) e Treviso in trasferta(89-91). Successo prezioso in chiave playoff per Reggio Emilia, che passa a Brindisi(74-66), sempre più ultimo. Bene anche Napoli su Sassari(88-79), e Scafati su Varese(102-90). Negli anticipi, Trento stende Tortona(83-81), mentre Pesaro ha la meglio su Pistoia(89-82), rilanciandosi in chiave salvezza.: I RISULTATI TRENTO-DERTHONA 83-81 VL PESARO-PISTOIA ...