Vasto | sorpreso a cedere droga | arrestato

(Di lunedì 15 aprile 2024). La Polizia di Stato trae in arresto un 29enne per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico D’Aragona, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 16 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 23,3 grammi, 10 bustine contenenti circa 8 grammi di marijuana, 7 pasticche di ecstasy, 4 involcri contenenti circa 2 grammi di cocaina e di 20 euro.Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ...