(Di lunedì 15 aprile 2024) Legnano (Milano), 15 aprile 2024 – Tantissima gente oggi pomeriggio nella chiesa dei SS Martiri a Legnano per, ex giocatore ed allenatore del Milan. Nutrita la delegazione della società rossonera, che ha voluto depositare fuori dalla chiesa una corona di fiori. Volti vecchi e nuovi del calcio, cone la nuova stella dell'Ac Milan Francesco, che grazieha avuto la consacrazione calcistica. Poi tantissimi ex giocatori ed addetti ai lavori di svariate categorie, dalla serie A alla Promozione fino alle squadre giovanili. Presente al gran completo la Under 12 che lo stessoallenava fino a qualche mese fa. Prosegue intanto la raccolta fondi sul web da parte della ...

Bergamo. Una presenza profondamente sentita e commossa, unita ad una raccolta fondi per sostenere la ‘sua’ famiglia che trasforma in un’azione concreta l’immenso affetto che amici e colleghi ... (bergamonews)

Ultimo saluto a Costantino Borneo, l’addio dei rossoneri: presenti anche Paolo Maldini e Camarda - In tanti a Legnano per l’ex giocatore ed allenatore del Milan. I figli organizzano una raccolta fondi per l’Istituto europeo di oncologia e per l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ...ilgiorno

In Germania l’Ultimo saluto alla famiglia Congiu, sterminata dalla furia omicida del figlio - Lacrime e commozione oggi nella cappella del cimitero di Erzingen, in Germania, per l’Ultimo saluto a Erminio Congiu, Anna Prasciolu e Giuseppe Congiu , i genitori e il figlio 34enne uccisi il 26 ...unionesarda

Mancini: “Ogni pensiero va a te, riposa in pace caro Mattia” - Il difensore giallorosso porge l'Ultimo saluto al giovane calciatore colpito da un infarto durante un match di eccellenza toscana ...siamolaroma