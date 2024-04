Ubisoft annuncia The Rogue Prince of Persia | nuovo roguelike sviluppato dallo studio di Dead Cells

(Di lunedì 15 aprile 2024)hato Theofdurante lo showcase di Triple-i Initiative, un giocoda Evil Empire e in uscita questo mese. Gli appassionati dilike-Metroidvania dovrebbero già conoscere Evil Empire, che è stato formato per prendere in mano lo sviluppo del … ?

Ubisoft Montreal ha annunciato l’arrivo di alcuni DLC di Prince of Persia : The Lost Crown , dove tra questi troviamo tre aggiornamenti maggiori gratuiti e persino un DLC puramente narrativo . Il team ... (game-experience)

Ubisoft ha appena annunciato che nella giornata del 10 Giugno 2024 è in programma un nuovo Ubisoft Forward a Los Angeles, evento che proprio come avvenuto negli anni precedenti consentirà ai ... (game-experience)

La divisione giapponese di Ubisoft ha annunciato in anticipo, ed ovviamente per errore , la data d’uscita di Star Wars Outlaws , rivelando di conseguenza che il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox ... (game-experience)

Star Wars Outlaws, missioni, fazioni e open world, nuovi dettagli sul gioco di Ubisoft - In coda al trailer che ha annunciato la data di lancio, sono comparse più fonti che parlano in maniera più approfondita di Star Wars Outlaws.playstationbit

The Crew: Ubisoft sta disattivando le licenze dei giocatori su PC - Stando alle segnalazioni degli utenti, Ubisoft sta revocando la licenza dei giocatori che hanno acquistato The Crew, dopo la chiusura dei server.multiplayer

The Crew viene cancellato dalle librerie dei giocatori, ricordandoci che non possediamo nulla. - Ubisoft ha preso una decisione controversa che ha attirato l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo e ci ricorda che non possediamo i giochi digitali.tomshw