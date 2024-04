Troppi incidenti mortali | si aumentino i controlli per il rispetto dei limiti di velocità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) di Valerio Bettoni, Presidente ACI di Bergamo “Giorni nerissimi per morti e feriti” li ha definiti “Bergamonews” in un puntuale approfondimento su vittime e feriti della passata settimana nella nostra provincia. Tre le persone che hanno perso la vita e 4 feriti gravi. Il giornale online con Fabio Viganò ha poi pubblicato i tratti più pericolosi riferiti al 2022: in testa c’è la provinciale 122 (da Canonica d’Adda a Mornico al Serio); seguono le provinciali 91 della Valle Calepio; 166 (Ponte S. Pietro-Calusco) e la 155 (Ponte S.P.-Bonate Sotto- Capriate). La cronaca continua imperterrita a registraredella circolazione. Dalle strade comunali a quelle provinciali fino all’intera rete nazionale, autostrade comprese, ogni giorno è un notiziario fitto digravi, gravissimi, spesso anche – purtroppo –. La casistica ...