Torna nelle piazze italiane “Il Pomodoro per la ricerca” a sostegno dell’oncologia pediatrica – Il 20 e 21 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 aprile 2024) ILPER LA. BUONO PER TE, BUONO PER L’AMBIENTE® Anche quest’anno Fondazione Veronesi scende in piazza per raccogliere fondi adellascientifica sui tumori pediatrici, grazie al prezioso contributo di ANICAV e RICREA Sabato 20 e domenica 212024 i volontari di Fondazione presenti in tutta Italia Sabato 20 e domenica 21Fondazione Umberto Veronesi ETSprincipalicon la settima edizione de “Ilper la. Buono per te, buono per l’ambiente®”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi e finanziare lae la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure ...