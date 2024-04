Terminator | Destino Oscuro | Linda Hamilton | Non posso dire di amare il film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024)non amae non ne fa certo mistero, ma ammette di non avere nessun rimpianto. La star di, continua a lanciare frecciate nei confronti del franchise che l'ha resa celebre e se la prende specialmente con, sequel non troppo fortunato che l'attrice ha ammesso "di non", pur non avendo rimpianti. L'ex moglie di James Cameron ha rievocato l'esperienza sul set dinel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter in cui ha dichiarato: "Non ho molti rimpianti. Alla fine credo che ci pentiamo soprattutto di ciò che non ...