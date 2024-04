Cinque dirigenti e tecnici di aziende sono finite a processo per il Crollo di una gru in un cantiere edile di Torino : nell’incidente – avvenuto il 19 dicembre 2021 in via Genova – morirono tre ... (ilfattoquotidiano)

Bergamo. Cala la domanda di lavoratori in somministrazione nella nostra provincia. Secondo quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio Confindustria Bergamo – Agenzie per il lavoro relativa a ... (bergamonews)

Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragica fatalità, non c’è altro modo per definire la sorte di Vincenzo Garzillo, il napoletano che rientra tra i dispersi nella Tragedia dell’esplosione della ... (anteprima24)

Tecnici, operai specializzati e docenti: le figure più richieste in Puglia nei prossimi cinque anni. Il report completo - Cala il numero degli operai non specializzati, cresce invece quello di Tecnici ad alta formazione. Il turnover, poi, riguarderà anche figure apicali. La stima per la Puglia «La domanda di dirigenti, ...quotidianodipuglia

LAVORO - MORTI BIANCHE - ON. FASSINO (PD): "RESTITUIRE DIGNITA' AL LAVORO" - "Ancora una tragedia sul lavoro. A Suviana, in una stazione di pompaggio dell'Enel letteralmente esplosa, lasciando sul campo i corpi senza vita di sette Tecnici e operai. Saranno le indagini e gli ac ...italiannetwork

Acea assume operai specializzati a Roma: link per inviare domanda e posizioni aperte per laureati - Acea assume operai specializzati per gli impianti di Roma: link per inviare la domanda e posizioni aperte per laureati ...tag24