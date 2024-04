Settimana corta | disco verde a sperimentare da un direttore del personale su due

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’Aidp ha sondato oltre mille manager: il 53% è favorevole al lavoro su 4 giorni: il 79% per migliorare la conciliazione vita-lavoro, il 46% per il benessere psico-fisico e il 27% per la motivazione. L’altra metà solleva il tema organizzativo, salariale e della produttività