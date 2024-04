SENEC | soluzioni innovative che consentono di produrre e usare al meglio l’energia rinnovabile

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 aprile 2024) Fondata nel 2009 e con quartier generale a Lipsia,, oggi, costituisce una delle realtà più autorevoli attive nel settore energetico. Persegue, infatti, l’obiettivo di cambiare radicalmente il modo in cui le persone sfruttano, con sistemi d’accumulo intelligenti eall’avanguardia, progettati per incrementare l’autosufficienza energetica. L’azienda tedesca, non a caso, desidera creare un mondo in cui le persone possano essere libere die condividerein modo consapevole e autonomo. Leofferte da, focalizzate sull’ottimizzazione dell’uso delsolare, sono concepite per rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo: aziende, privati ...