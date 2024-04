Scuola | Bonus Mamme fino a 3 000 euro di esonero annuo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024)a 3.000dicon contributi presidenziali escluse le lavoratrici precarie, per Anief è inaccettabile Sulè tutto confermato: le donne lavoratrici non di ruolo rimangono escluse. Dopo l’annuncio della misura, la discriminazione è confermata nella Circolare Ministeriale n. 0002244 di fine marzo, che annuncia l’introduzione di misure di sostegno significative per le lavoratrici madri nel settore educativo. In particolare, sono presenti le disposizioni collocate nell’ultima Legge di bilancio, a partire dall’dal versamento dei contributi previdenzialia 3.000annui per le madri con tre o più figli, e, in forma ...