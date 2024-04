Rocco Hunt torna a Salerno e abbraccia i suoi fan con un caffè a Piazza della Libertà

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ieri pomeriggio, una folla si è riunita inper unofferto da, il celebre rapper di Santa Margherita. Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Città”, il rapper ha trasformato lasul mare in un punto d’incontro per ifan e per molti curiosi desiderosi di incontrare l’artista e celebrare il suo nuovo singolo “Musica italiana”. Munito di un carrettino appositamente preparato,ha accolto numerosi partecipanti, che sono accorsi in una giornata dalle temperature tipicamente estive per scattare selfie, chiedere autografi e gustare ilpromesso sui social nei giorni precedenti. Il passaparola è stato rapido ...