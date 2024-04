Richard Feynman e le persone ignoranti

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un nostro assiduo lettore ci ha segnalato una citazione attribuita aFeyman, questa: Il problema non è che lesiano. Il problema è che lesono istruite quel tanto che basta per credere a ciò che è stato loro insegnato e non abbastanza istruite per mettere in dubbio qualsiasi cosa da ciò che è stato insegnato loro. Se la cerchiamo online viene fuori la solita caterva d’immagini che la riprendono tale e quale sempre con la firma diFeyman. Se la cerchiamo con qualche dettaglio in più scopriamo che sul web italiano la citazione comincia ad apparire di recente, il link più vecchio pare essere del 2021. Sfruttata su pagine di guaritori olistici, omeopati, scuole filosofiche, come se una mattina qualcuno di loro l’avesse scoperta e condivisa con grandissimo successo. ...