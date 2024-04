Pioli Milan | futuro in bilico e spunta una clamorosa ipotesi in Serie A

Il Milan non è andato oltre il pareggio nella partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La sfida della 32ª giornata si è conclusa sullo scoppiettante 3-3. I rossoneri sono reduci anche ... (calcioweb.eu)

2024-04-13 09:57:47 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: I grandi amori possono aspettare, anche se non per sempre. Le parole dopo un po’ devono ... (justcalcio)

Pioli: “Fatto quello che dovevamo dopo il doppio svantaggio, nelle prossime partite il livello deve essere superiore” - Il tecnico del Milan Stefano Pioli non dispera dopo il 3-3 del Mapei Stadium di ieri. Stefano Pioli ha parlato anche in conferenza stampa della gara pareggiata dal Milan contro il Sassuolo. “Non era s ...notiziemilan

Nuovo allenatore Milan: Lopetegui insidia la possibile scelta italiana - Nuovo allenatore Milan, Julen Lopetegui potrebbe sostituire il partente Stefano Pioli sulla panchina rossonera: l’indiscrezione ...europacalcio

Napoli-Conte De Laurentiis cala il jolly Gasperini. Al posto di Osimhen... - Il Napoli incassa il 2-2 in casa col Frosinone che suona come una bocciatura quasi senza appello nella rimonta Champions (anche guardando al quinto posto la Roma è a +6 con una partita in meno, l'Atal ...affaritaliani