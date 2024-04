Pierferdinando Casini a Fiumicino | presenterà il suo libro “C’era una volta la politica”

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Giovedì 18 aprile “unala”, ilscritto da, verrà presentato in aula consiliare alle ore 18, alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio, Roberto Severini e dell’assessore alla Cultura, Federica Poggio. L’evento, aperto a tutti i cittadini, sarà moderato dalla giornalista Emma Evangelista ed interverrà come relatore il senatore Filippo Sensi. (Foto: Facebook

