Ora contestano anche gli ultras che dopo la foto scortavano entusiasti o silenti il Napoli Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Oraglichelail. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica.nella formazione bloccata dal Frosinone penultimo tra i fischi di Fuorigrotta, ilnon ha schierato uno solo dei nuovi. Bocciati da tutti e tre gli allenatori coinvolti nella penosa stagione di uno scudetto tradito. Ma chi li ha comprati è ancora al suo posto. Il presidente e non solo, tutta la catena di comando. Amministratore, capo dello Scouting, due direttori sportivi in attesa del terzo, il giovane Giovanni Manna preso dall’Under 23 della Juve, riconoscibile per i salti di gioia in tribuna a Torino quando il suo ...