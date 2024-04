Oppenheimer | Robert Downey Jr | Il mio ruolo è stato come cercare cacca di mosca nel pepe

(Di lunedì 15 aprile 2024) La star premio Oscar ha usato una metafora particolare per descrivere il personaggio nel film di Christopher Nolan.Jr. sta vivendo una delle fasi migliori della propria carriera ormai quarantennale, soprattutto dopo la vittoria del suo primo premio Oscar quale miglior attore non protagonista nel film di Christopher Nolan,, e ora anche nella serie HBO di Park Chan-wook, Il simpatizzante, nella quale interpreta addirittura quattro personaggi. Due progetti che mettono in luce il grande talento diJr. Se la performance in Il simpatizzante richiama palesemente il lato istrionico visto nel Marvel Cinematic Universe, il personaggio di Lewis Strauss si basa su una recitazione più sobria e basata su dettagli, gesti e sguardi, che l'attore …

