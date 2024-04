Olimpiadi di Parigi super blindate contro gli attentati Macron | “Abbiamo un piano B e anche C”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – “Esistono unB eunC per l’inaugurazione dei Giochi olimpici a", ammette il presidente Emmanuel. A quasi 100 giorni dal via al grande avvenimento (le ultimerisalgono a un secolo fa) crescono l’attesa, i problemi e le preoccupazioni: cosa inevitabile, in questo periodo di grandi tensioni internazionali. I piani B e C I piani B e C, apertamente evocati ieri da– e negati dalla sindaca Hidalgo, piuttosto indispettita – prevedono che in caso di minaccia terroristica la cerimonia inaugurale non si tenga all’aperto, con il trionfale defilé di 150 imbarcazioni sulla Senna cariche di atleti e autorità, ma negli spazi più facilmente sorvegliabili del ...