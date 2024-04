Nuovi prodotti IKEA per il gaming. Presentata la collezione di mobili e accessori BRÄNNBOLL

Final Fantasy XVI è riuscito a far crescere la serie attirando giocatori più giovani, dice Square Enix - La serie di Final Fantasy è storica, e il brand è conosciuto da decine di milioni di videogiocatori sparsi per il mondo, ma quando si arriva al sedicesimo capitolo principale di un franchise, è lecito ...it.ign

SPIBER Inc. raccoglie oltre 10 miliardi di JPY in finanziamenti per rafforzare la produzione di massa e le iniziative di vendita - SPIBER Inc. una startup di produzione biologica, è lieta di annunciare il completamento di un round di raccolta fondi per un totale di oltre 10 miliardi di JPY. Questo finanziamento, che include ulter ...ansa

Nuovo Fire TV Stick 4K, il prezzo è eccezionale: sconto mai visto prima - Oggi trovi i Fire TV Stick di Amazon in offerta con uno sconto fino al 43% e oggi lo trovi al minimo storico. Ecco quanto costano e a cosa servono.tecnologia.libero