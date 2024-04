(Di lunedì 15 aprile 2024) Trae nuora va tutto a gonfie vele. Tanto che,racconta la mo, Posh le ha dato accesso al suo invidiatissimo guardaroba. Ma è da lì cheprese in prestito la giacca di pelle che sfoggiò alla Paris Fashion Week? Non esattamente…

Nicola Peltz sull'armadio della suocera Victoria Beckham: «È come il paradiso» - Tra suocera e nuora va tutto a gonfie vele. Tanto che, come racconta la modella, Posh le ha dato accesso al suo invidiatissimo guardaroba. Ma è da lì che Nicola prese in prestito la giacca di pelle ch ...vanityfair

David Beckham mezzo nudo in palestra con Victoria, che fisico ragazzi! - David Beckham a 48 anni ha un fisico da ragazzo! Lo sa bene la moglie Victoria Beckham che lo immortala di nascosto in palestra mentre l’ex calciatore è seduto a torso nudo con un paio di pantaloncini ...tgcom24.mediaset

Coquette make-up, il trucco rosa in stile “bambolina” è il must della primavera 2024 - Il trucco must della primavera 2024 si chiama Coquette make-up, le sue caratteristiche Lascia trionfare i toni del rosa e dona un aspetto da "bambolina" ...fanpage