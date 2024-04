Ndicka dimesso | per il difensore giallorosso ulteriori controlli a Roma

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – IldellaEvanè statodall’ospedale Santa Maria della misericordia di Udine dove era ricoverato da ieri sera dopo il malore accusato durante la partita contro l’Udinese. Lo rende noto il clubcon un comunicato sul proprio sito ufficiale dove spiega che il 24enne francese ha effettuato “cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore è statoe effettuerà”. “L’ASvuole ringraziare per la grande professionalità e ...