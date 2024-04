Napoli | il prossimo allenatore? Parlano anche Cobolli Gigli e Garics

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ha parlato soprattutto delGiovanni, ex presidente della Juventus, a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “Così come Giuntoli, per venire alla Juventus, abbia dovuto sborsare dei soldi ed è arrivato in tempi regolari, la stessa cosa dovrebbe essere fatta per Manna al”. Conte “Conte? E’ unvalidissimo, malui ha il suo carattere e non è una persona tranquilla dal punto di vista emotivo”. Il presidente dele il tecnico salentino “Non vedo un rapporto Conte-De Laurentiis, uno ha il carattere peperino e ADL ha voluto dimostrare che avrebbe fatto tutto da solo. Conte alavrebbe tutto il supporto del ...