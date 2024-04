MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Le moto nuove vanno veramente forte | quindi stiamo un po’ faticando”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024)Dicentra il miglior risultato stagionale e chiude in sesta posizione il Gran Premio delle Americhe 2024, terzo round del Mondiale. Al COTA di Austin il romano del team Pertamina Enduro VR46 ha effettuato una buona rimonta dopo aver terminato il primo giro in decima piazza, trovando un buon passo e non arrivando così lontano dalle Ducati ufficiali. “Sono contentissimo. Sono contento perché abbiamo fatto un buon weekend, ma abbiamo faticato un po’ e non mi sentivo proprio al 100% soprattutto dopo stamattina. Ero un po’ preoccupato del davanti e invece abbiamo fatto una bella gara. Peccato che in partenza sono scattato bene ma poi sono stato un po’ mangiato dagli altri“, racconta Diggia ai microfoni di Sky Sport. Sul prosieguo della corsa: “Poi mi sono messo lì a fare il mio ritmo e a un certo ...