Mattia Giani | il lutto del calcio | su tutti i campi un minuto di silenzio La Figc | “Siamo scossi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – Il mondo delè sotto choc per la morte di, il giocatore del Castelfiorentino United spirato dopo un malore avvenuto sul campo di gioco aBisenzio, durante Lanciotto– Castelfiorentino United. E adesso laricorderà il giovane. In sua memoria verrà osservato undi raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi. "Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello della Federazione Italiana Giuocoai familiari di- afferma il presidente dellaGabriele Gravina in una nota - L'intero movimento calcistico italiano si ...