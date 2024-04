Manchester City-Real Madrid 0-1 | Lunin para ancora una volta il tiro di Grealish

Emozionante ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Manchester City e Real Madrid - Il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Manchester City e Real Madrid è uno degli eventi più attesi dell'anno. Questa partita, che si svolgerà all'Etihad Stadium, segue l'emozionant ...informazione

Ritorno dei quarti di Champions League: Manchester City ospita il Real Madrid - Il Manchester City ospita il Real Madrid all'Etihad Stadium per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questa partita, in esclusiva su Amazon Prime Video, è prevista per le ore 21. Il ma ...informazione

Inter, il ds Ausilio è... in missione: ieri era a Barcellona, stasera è a Manchester - Il dirigente nerazzurro ha assistito alla vittoria del Psg al Montjuic ed è in tribuna per la sfida tra il City e il Real Madrid. Ha sfruttato la due giorni di Champions per incontrare dirigenti e pro ...gazzetta